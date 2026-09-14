Esra GÜNTEPE - Hadican EROL / İSTANBUL (DHA) - YAŞADIĞI ve henüz adı konulamayan nörolojik rahatsızlığın ardından sağlıklı yaşam üzerine araştırmalar yapmaya başlayan İdil Gazioğlu, bütüncül sağlık koçluğu, bitkisel beslenme ve davranış değişimi alanlarında eğitim aldı. Kendi yaşamında uyguladığı yöntemlerle daha aktif bir hayat sürmeye çalışan Gazioğlu, sağlıklı yaşamın katı kurallardan değil, sürdürülebilir alışkanlıklardan oluşması gerektiğini söyledi. Gazioğlu, 'Ne yapmamız gerektiğini çoğumuz biliyoruz. Asıl mesele nasıl yapacağımız ve neden başlayamadığımız' dedi.

İdil Gazioğlu'nun sağlıklı yaşam yolculuğu, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından başladı. Henüz adı konulamayan ilerleyici bir nörolojik bozuklukla yaşayan Gazioğlu, hastalığı nedeniyle bazı organlarının çalışmadığını ve günlük yaşamında tıbbi araçlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. Yaşadığı süreçte kendisini daha iyi hissetmenin yollarını araştırmaya başlayan Gazioğlu, zaman içerisinde sağlıklı yaşam alanında eğitim almaya yöneldi.

'KENDİMİ İYİLEŞTİRMEK İSTEDİM'

Hastalığının ilerlemesiyle kendisini çaresiz hissettiği bir dönemde araştırmaya başladığını anlatan Gazioğlu, 'Bir gün dedim ki 'Ben kendimi iyileştirmek istiyorum.' Eşimle birlikte kitapçıya gittik. 'Sağlık kitapları nerede?' dedim. Hiçbir fikrim yok. Bir kitap bir kitabı daha, bir kitap bir kitabı derken anladım ki bir kere beslenme okumam lazım' diye konuştu.

Bu süreçte önce bütüncül sağlık koçluğu eğitimi aldığını belirten Gazioğlu, ardından bitkisel beslenme ve davranış değişimi üzerine eğitimler gördüğünü söyledi. Gazioğlu, 'Bütüncül Sağlık Koçu diplomasını aldım. Ondan sonra Cornell Üniversitesi'nde bitkisel beslenme eğitimi aldım. Çok sayıda seminere, online seminere katıldım. En son davranış değişim uzmanlığı eğitimi aldım' dedi.

'NE YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ, AMA NASIL YAPACAĞIZ?'

Sağlıklı yaşam konusunda insanların çoğunlukla ne yapması gerektiğini bildiğini ancak bunu günlük hayatına aktarmakta zorlandığını söyleyen Gazioğlu, davranış değişiminin önemine dikkat çekti.

Gazioğlu, 'Çoğumuz biliyoruz ne yapmamız gerektiğini. E nasıl yapacağız? Neden başlayamıyoruz? Şuraya ulaşmak istediğini biliyorsun ama gidemiyorsun. O yüzden davranış değişimi çok önemliydi' ifadelerini kullandı.

'KATI BESLENME PLANLARIYLA HAYAT GEÇMEZ'

Sağlıklı yaşamın sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Gazioğlu, katı beslenme programlarının ve uzun spor antrenmanlarının herkes için uygulanabilir olmadığını belirtti.

Gazioğlu, 'Doğru beslenme ve doğru spor olmazsa olmaz. Ama katı beslenme planları, bitmek tükenmek bilmeyen spor antrenmanları... Bu kadar hesap kitapla hayat geçmez. 'Ne yiyeceğim, nerede yiyeceğim, saat kaçta yiyeceğim' diye düşünerek hayat geçmez. Ana fikri oturtmak aslında en önemlisi ve sürdürülebilir olan' dedi.

Kendisinin bitkisel ağırlıklı beslendiğini anlatan Gazioğlu, beslenmesinde çeşitliliğe önem verdiğini ifade etti.

'SPORA SAATLERCE VAKİT AYIRMAK GEREKMİYOR'

Sporun da sağlıklı yaşamın önemli bir parçası olduğunu söyleyen Gazioğlu, herkesin kendi hayatına uygun bir düzen oluşturması gerektiğini belirtti. Gazioğlu, 'Haftada iki ya da üç kere 20'şer dakika ağırlık antrenmanı yapıyorum. Her şeyin üstüne ağırlık antrenmanını koyuyorum. Üç kere de kısa yürüyüşler kardiyo olarak. Ana fikri oturttuktan sonra çok uzun saatlere gerek yok' diye konuştu.

Gazioğlu, kendisinin triatlon ve Ironman hazırlığının ise özel bir tercih olduğunu belirterek, 'Ben o yolu çok sevdim. O yol bana çok iyi geldi' dedi.

'YARIŞ BİR GÜN, YOL HER GÜN'

Sporun hayatındaki yerinin de bu süreçte değiştiğini söyleyen Gazioğlu, yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan triatlon branşında yarışmaya başladı. Gazioğlu, kısa süre önce oğlu ile birlikte 70.3 Ironman yarışını tamamladığını belirterek, 'Bir hafta önce Walchsee'de 70.3 Ironman'i bitirdim. Oğlumla birlikte bitirdim bir de. Birlikte girdik o yarışa. Ama bu yol, hep onu diyorum, yarış bir gün ama yol her gün. Bu yol bana hem fiziki ağrılarımın azalmasında, çünkü çok ağrıyla da yaşıyorum, hem ruhuma çok iyi geldi. O yüzden bu en güzel yol oldu' ifadelerini kullandı.

'SOSYAL MEDYADA HER DUYDUĞUMUZA İNANMAMALIYIZ'

Sağlıklı yaşam konusunda sosyal medyada çok sayıda bilgi bulunduğuna dikkat çeken Gazioğlu, bilgilerin kaynağının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Gazioğlu, 'Çok zor bunu ayırt etmek. Bazen çok takipçisi olduğu için 'Nasıl olsa doğru söylüyordur' oluyor. Hepimiz bir alt soruya geçersek biraz ayırt edici olabiliriz. 'Niye bunu söyledi, neden söyledi, ne oluyor?' Bunları ayırt etmek lazım' dedi.

'MERAK ET VE AMA'SIZ İSTE'

Sağlıklı yaşam yolculuğunun temelinde merak etmek ve değişimi gerçekten istemek olduğunu belirten Gazioğlu, kendisini iyi hissetmeyen kişilere de şu tavsiyede bulundu:

'Merak et ve ama' sız iste. 'Ama' olmadan iste. Ben ne yapabilirim? Doktorlara nasıl yardımcı olabilirim tedavime? Nasıl işin içine girebilirim? Amansız istemek aslında en önemlisi. 'İstiyorum ama vaktim yok, istiyorum ama onu yapamam' demeden gerçekten istemek. Gerçekten istediği zaman mucizeler gerçekleşebiliyor' ifadelerini kullandı.