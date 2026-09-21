Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölen müzik öğretmeni Cansu Kocakurt'un (35) yaralanan 3 aylık bebeği Umay Melek Kocakurt da hastanede 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 17 Eylül'de, Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Amasra yönüne giden H.Ç.K. (73) yönetimindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışında kenarındaki istinat duvarına çarpıp devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ve 3 aylık torunu Umay Melek Kocakurt yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Umay bebek ise

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Umay Melek Kocakurt da bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Umay bebeğin Karabük'te annesinin yanına defnedileceği öğrenildi. (DHA)