Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN merkezli 3 ilde, uyuşturucu ve çeşitli suçlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Uyuşturucu ticareti ve bulundurma', 'Silah ticareti', 'Müstehcenlik' ile 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklama' suçlarına yönelik Bartın, Edirne ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 1 şüpheli, çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 6 kişi de adreslerine yönelik baskınlarda gözaltına alındı.

30 ayrı adrese yapılan operasyonlarda; 161,57 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 308,61 gram plastik aseton şişesi içerisinde likit sentetik kannabinoid, yaklaşık 1960 içimlik bonzai emdirilmiş 6 peçete, 12 sentetik hap, 0,15 gram metamfetamin, 58 kök kenevir, 15 gram kubar esrar ve 15 gram toz esrar ele geçirildi. Ayrıca 4 tabanca, 4 av tüfeği, 368 tabanca mermisi ve 88 av fişeği bulundu. 26 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. (DHA)