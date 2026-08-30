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Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün saat 10.40 sıralarında orman dışı alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 4 uçak, 16 helikopter, 170 arazöz, 37 iş makinesi ve 938 personelle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

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