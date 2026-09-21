Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) - KAĞITHANE'de nöroloji doktoru Alime Özge K. (29), avukat erkek arkadaşı Özgür Y.'nin (36) evinin 4'üncü katındaki terastan düşerek ağır yaralandı. Hastaneden taburcu edilen Alime Özge K.'nin tedavisinin Denizli'de sürdüğü öğrenildi. Savcılık Alime Özge K.'nin ifadesinin alınması için talimat gönderirken, şüpheli Özgür Y.'nin ifadesi ortaya çıktı. Özgür Y.'nin 'Kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. Terasa koştuğunu gördüm ben de arkasından koştum atladığı sırada tutmaya çalıştım ancak pantalonunun paçası elimden kaydı tutamadım' dediği öğrenildi. Doktorun terastan düştüğü anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 14 Mayıs Perşembe günü saat 07.00 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gaziosmanpaşa'da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K., gece saatlerinde avukat erkek arkadaşı Özgür Y.'nin evine geldi. İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Alime Özge K.'nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa süre sonra Alime Özge K., 4'üncü kattaki terastan düştü.

ÖNCE AĞACA ARDINDAN KALDIRIMA ÇARPTI

Önce bina yanında bulunan ağaca çarpan kadın doktor, ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alime Özge K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Entübe edilen Alime Özge K.'nin tedavisine yoğun bakımda devam edildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, avukat Özgür Y. ile evde bulunan kardeşleri Muhammed Dilşad Y. (26) ve Özge Y.'yi (33) polis merkezine götürdü. 3 kişinin bilgi sahibi olarak ifadeleri alındı.

YÜZDE 71 BEDENSEL ENGELİ BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Diğer yandan Alime Özge K.'nin yüzde 71 oranında bedensel engeli bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin görüştüğü çevre sakinlerinin yalnızca düşme sesi duyduklarını, olay öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadıklarını söylediği öğrenildi. Özgür Y.'nin 'Müstehcenlik' suçundan emniyete geliş kaydı bulunduğu belirtildi.

AİLESİ DENİZLİ'YE GÖTÜRDÜ

Alime Özge K.'nin hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Ailesi tarafından memleketi Denizli'ye götürülen Alime Özge K.'nin tedavisinin burada sürdüğü belirtildi. Savcılık tarafından Alime Özge K.'nin ifadesinin alınması için talimat gönderildiği de öğrenildi.

'İLİŞKİYİ SÜRDÜRMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM'

Diğer yandan Özgür Y.'nin polise verdiği ifade ortaya çıktı. Özgür Y.'nin ifadesinde, 'Alime ile yaklaşık 3 ay önce tanıştık ve sevgili olduk. Alime ile genelde ya dışarıda ya da onun oturduğu sitede görüşürdük. Benim evime bu olaydan önce 1 kere geldi. 13 Mayıs'ta Beyoğlu'nda kafeteryada arkadaşlarla oturuyorduk. Sonrasında Alime yanımıza geldi gelmeden önce de mesajlaştık aramız pek iyi değildi. Mekanda yaklaşık 1 saat başbaşa oturduk sonrasında beni bırakıp mekandan ayrıldı. Sonrasında ben de evime gittim. Bu arada telefondan bir süre mesajlaştık sonrasında beni defalarca aradı ancak ben açmadım. Olay günü saat 05.13 sıralarında en son aramasında telefonu açtım ve evimin kapısında olduğunu söyledi kapıyı açtım ve içeri geçti. Uykudan uyandığım için uykuluydum ve tekrar yatağa uzandım. Benimle konuşmak istediğini söyledi ancak ben konuşmak istemediğimi ve uyumak istediğimi söyledim ve yataktan çıkmadım. Sonrasında odamda bulunan cam su şişesinin kırılma sesiyle uyandım yerde cam parçaları olduğunu gördüm ve Alime yerde yatağın dibinde oturuyordu. Benimle iletişim kurmaya ve tartışmaya çalışıyordu. Sonra bir süre sessizlik oldu büyük ihtimal ikimiz de o ara uyuya kaldık. Sonrasında Alime'nin telefonunun alarmı çaldı ben tekrardan alarm sesine uyandım ve 'Geç kalacaksın uyan' diyerek yüzüne parmağımla dokundum sonrasında hemen uyandı' dediği öğrenildi.

'TUTMAYA ÇALIŞTIM ANCAK ELİMDEN KAYDI'

Özgür Y. ifadesinin devamında, 'Evime bu şekilde bu saatte gelmesinin doğru olmadığını, kardeşlerimi uyandırdığını bu şekilde davranamayacağını, sonrasında kendisiyle bir daha görüşmek istemediğimi bu ilişkiyi sürdüremeyeceğimi söyledim. Alime alkol kokuyordu ben yatakta uzanıyordum ve sırtımı döndükten sonra balkon kapısının açılma sesini duydum. Ben de yataktan ona doğru döndüm terasa doğru koştuğunu gördüm, arkasından koştum tam atladığı sırada paçasını tutmaya çalıştım dokundum ama giysisi yani pantolonun paçası elimden kaydı ve tutamadım. Sonra Kardeşim Muhammet'e seslendim ve hemen saat 06.44 gibi 112'yi aradım ambulans talep ettim ve hemen bina önüne indim. Alime'nin yerde yattığını gördüm bilinci açıktı, dokundum 'Bana dokunma' dedi. Ambulans bekledik sonrasında önce polis geldi sonrasında ambulans geldi ve Alime'yi götürdü' ifadelerini kullandı.

DÜŞTÜĞÜ ANLARA AİT YENİ GÖRÜNTÜLER

Alime Özge K.'nin binaya girmesinden yaklaşık 2 saat sonra yaşanan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Alime Özge K.'nin koşarak terasa gittiği, arkasından Özgür Y.'nin geldiği ve kadının düştüğü anlar yer alıyor. (DHA)