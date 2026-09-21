BRÜKSEL / LONDRA - Avrupa Gazetesi yazarlarımızdan Brüksel merkezli stratejist Kader Sevinç, Avrupa'nın en prestijli dijital etki listelerinden biri olan #EUinfluencer2026 değerlendirmesinde, Yapay Zeka kategorisinde Avrupa'nın en etkili 5 ismi arasında gösterildi.

Avrupa kamuoyu ve Brüksel'deki politika yapıcılar nezdinde büyük yankı uyandıran listede Sevinç, geçen yılın ardından bu yıl da üst üste ikinci kez yer almayı başardı.

BRÜKSEL'DEN DUYURDU

Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan Sevinç, son bir yılda çalışmalarını daha da derinleştirdiğini açıkladı.

Sevinç, bu kapsamda dünyanın en saygın işletme okullarından Oxford Üniversitesi Saïd Business School'un AI & Digital Transformation programını tamamladı.

Ayrıca Tech Show Frankfurt başta olmak üzere çok sayıda uluslararası platformda yapay zekâ, dijital dönüşüm ve Avrupa'nın teknolojik egemenliği üzerine konuşmalar yaptı, küresel şirketlerin yönetim kurullarına yapay zekâ ve jeopolitiğin kesişiminde stratejik danışmanlık verdi.

"YAPAY ZEKA ARTIK JEOPOLİTİĞİN AYRILMAZ PARÇASI"

Sevinç, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zekâ, ileri çipler, veri, hesaplama kapasitesi ve teknolojik egemenlik etrafındaki küresel rekabet yalnızca bir teknoloji meselesi değil. Ekonomik güvenliği, şirket stratejilerini ve küresel güç dengelerini giderek daha fazla şekillendiriyor. Benim için yapay zekâ artık jeopolitiğin ayrılmaz bir parçası."

ZİRVENİN DİĞER İSİMLERİ

Avrupa'da yapay zeka yönetişiminin en etkili isimlerinin yer aldığı Top 5 listesinde Sevinç ile birlikte Andrea Renda, Daniel Leufer, Heiko Borchert ve Paul Nemitz de yer aldı.

Sevinç, listede birlikte yer aldığı isimleri tebrik ederken, #EUinfluencer girişimini 10 yıl önce hayata geçiren Philip Weiss ve platformu büyüten ZN Consulting ekibinin de 10. yılını kutladı.

Avrupa Gazetesi olarak, yazarımız Kader Sevinç'i bu önemli uluslararası başarısından dolayı kutluyoruz.