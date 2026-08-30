Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- GALATASARAY Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, İzmir'de bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Bahçetepe, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Alaçatı İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Galatasaray ile Göztepe oynanan maçın ardından Alaçatı'ya geldiği belirtilen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalenin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahçetep, sonrasında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bahçetepe'nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bildirildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Bahçetepe'nin geçirdiği kazanın ardından Galatasaray da resmi sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, 'Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, dün akşam oynadığımız Göztepe maçı sonrası gittiği İzmir'de yaya haldeyken bir aracın çarpması sonucu yaralanmıştır. Bora Bahçetepe'nin tedavisi 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde devam etmekte olup, durumu stabildir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz' denildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)