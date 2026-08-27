Ayşe GÜREL/İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 25,5 kilogram altına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ait 12 buçuk kilogram altının anlık karşılığının 88 milyon TL, Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilogram altının ise 91 milyon 520 bin TL olduğu tespit edildi. El konulan altınlarla ilgili hazırlanan ön ekspertiz raporunda, toplam 25 buçuk kilogram altının değerinin 179 milyon 520 bin TL olduğu belirlendi. Altınların kesin değerinin, İstanbul Altın Rafinerisi uzmanları tarafından yapılacak incelemenin ardından belirleneceği ve sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Birimi'ne kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceği öğrenildi. (DHA)