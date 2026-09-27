KATAR, (DHA) - İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 'Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz' dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar basınına bölgedeki gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Pezeşkiyan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması ile ilgili, 'Anlaşma Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adım. Bu adım, kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde bir adım olabilir' diye konuştu.

ABD ile müzakereler konusunda Tahran'ın Washington'a güvenmediğini söyleyen Pezeşkiyan, 'Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz. Ara bulucular Katar ve Pakistan'ın İran'ın mesajlarını Washington'a iletti. Görüşmeler haziran ayında iki taraf arasında varılan mutabakat zaptına dayanıyor' ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergahlarının İran'a karşı kapatıldığını savunarak, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi halinde boğazın ticari gemilere yeniden açılabileceğini aktardı.