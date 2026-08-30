ANKARA, (DHA)- SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk uçağı, Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 2017 yılında başlayan HÜRJET programı, 25 Nisan 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşla birlikte kritik bir eşiği geride bıraktı. Üretilen iki prototiple sürdürülen uçuş test faaliyetleri kapsamında HÜRJET, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı ve gerek yurt içinde gerek uluslararası platformlarda büyük ilgi gördü. Elde edilen bu başarıların ardından seri üretim sürecine yönelik çalışmalar hız kazandı. Sözleşme kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk HÜRJET'in son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer ve taksi testleri başarıyla icra edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuş kararı alındı ve ilk prototipin de eşlik ettiği uçuşta HÜRJET, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.

İLK AŞAMADA 6 ADET HÜRJET ÜRETİLECEK

Uçuş ve geliştirme testlerinde kullanılan prototiplere ek olarak, program kapsamında HÜRJET'in üretim ve test faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor. HÜRJET, Türk mühendisliğinin, teknisyenlik birikiminin ve savunma sanayindeki yetkinliğin somut bir göstergesi olarak modern tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkmaya devam ediyor. Program kapsamındaki üretim faaliyetleri, Türkiye'nin havacılıkta bağımsızlık, süreklilik ve küresel rekabet hedeflerine önemli katkı sunuyor. Program kapsamında iki prototip uçakla test ve doğrulama faaliyetleri sürerken, teslimat konfigürasyonundaki HÜRJET'ler için üretim ve montaj çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor. Program kapsamında ilk aşamada 6 adet HÜRJET üretilecek.

HALUK GÖRGÜN, UÇUŞUN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ilk uçuşun görüntülerini sanal medya hesabından paylaşarak, 'HÜRJET'imizi Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde Gök Vatan ile buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün milli havacılığımızı kanatlandırmaya devam ediyor. Bu gururda emeği geçen Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ ekibimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun' ifadelerini kullandı.

TUSAŞ GENEL MÜDÜRÜ DEMİROĞLU: GÖKYÜZÜNDEKİ İZİ DAİM OLSUN

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün gökyüzünde, uzun soluklu bir emeğin ve büyük bir hedefe ulaşmanın gururunu yaşadık. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek HÜRJET, ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak milli havacılığımız açısından önemli bir eşiği daha geride bıraktı. HÜRJET'imizin gökyüzüyle buluştuğu bu yolculukta, Millî Teknoloji Hamlemizin istikametini çizen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyor, bize rehberlik eden Savunma Sanayii Başkanlığımıza, fikirden üretime her aşamada büyük bir inanç ve emekle çalışan TUSAŞ aileme teşekkür ediyorum. HÜRJET'imizin yolu açık, gökyüzündeki izi daim olsun' dedi. (DHA)