Serkan ÖZCAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde husumetli olduğu belirtilen kişi tarafından tabancayla vurulan Eren Kırmızı (30), hayatını kaybetti.

Olay, dün Atatürk Mahallesi 164'üncü Sokak'ta meydana geldi. Eren Kırmızı ile aralarında husumet bulunduğu belirtilen kişi, telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından motosikletle adrese gelen bu kişi, yanında bulunan tabancayla Kırmızı'ya 4 el ateş edip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden kurşunlarla yaralanan Kırmızı, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kırmızı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)