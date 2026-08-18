Ümit OKTAN/AĞRI, (DHA)-AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde 1840 rakımda çilek yetiştiriciliği yapan Yıldıray Karabaş, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yüzde 75 hibe desteğiyle 500 metrekarelik alandaki üretimini 2,5 dönüme çıkardı.

Ağrı İl Özel İdaresi tarafından 'Çilek Yetiştiriciliği Projesi' başlatıldı. Kentte çilek üretiminin artırılması ve üreticilerin desteklenmesinin hedeflendiği projede, yüzde 75 hibe desteğiyle 100 üreticiye kişi başı 500 metrekare alan için 3 bin adet çilek fidesi ile damlama sulama borusu, malç naylonu ve gerekli malzemeler dağıtıldı. Hobi olarak üretim yapmak amacıyla projeye müracaat eden Eleşkirt'in Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Yıldıray Karabaş, 500 metrekare arazisinde çilek yetiştiriciliğine başladı. Arazisindeki fidelerden bol ürün ve gelir elde eden Karabaş, üretimini 2,5 dönüm araziye çıkardı. Bir dönümden 2 tona yakın ürün elde eden Karabaş, arazisinde 5 tona yakın çilek üretmeyi başardı.

'BAKIMI ÇOK ZOR AMA PARASI DA ÇOK İYİ'

Yıldıray Karabaş, 'Daha önce burada çilek yetiştiriciliği yoktu. Hobi olarak yapmaya başladım. Verilen destekler sayesinde üretimi 2,5 dönüm araziye çıkardık. Çileklerimiz iyi. Dekar başına şu anda 1,5-2 ton ürün alıyoruz. Ürünleri sipariş üzerine paketliyorum, gelip alıyorlar. Verim iyi olunca çalışmak da zevkli oluyor. Bakımı çok zor ama parası da çok iyi. Eğer bakabilecek olurlarsa gerçekten de bizim bu yörede aroması en güzel olan çilek yetiştiriciliği çok iyi. Burası geceleri 15 derece oluyor, yazları gündüzün de 21 derece. Bu çilek için ideal bir şey. Hem aromasını kaliteli kılıyor hem de ürünü daha lezzetli yapıyor' dedi.

6 MİLYON LİRALIK PROJE

Yıldıray Karabaş, bu yıl hasat programına da ev sahipliği yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve üreticilerin katıldığı programda çilek hasadı yapıldı. 2026 yılında yaptıkları proje kapsamında 100 yetiştiriciye 500'er metrekarelik çilek bahçesi kurduklarını belirten Hüseyinoğlu, 'Fide dağıtımından damlama sulama sistemlerine, ekipmanlarına kadar tam anlamıyla bir bahçe kurulumu yapıldı. 6 milyon liralık projenin yaklaşık 1,5 milyonu çiftçi katkı payı, geri kalan 4,5 milyonu da özel idare desteğiyle gerçekleştirildi' diye konuştu.

'150-200 TON CİVARI BİR ÇİLEK HASADI BEKLİYORUZ'

Hüseyinoğlu, 'Ağrı'da özellikle iklim şartlarından kaynaklı olarak gece gündüz sıcaklık farkları yüksek olduğu için çok lezzetli ve şeker oranı, aroması yüksek bir ürün elde ediyoruz. Bu anlamda hem üreticilerimizi teşvik etmeye hem de çilek üretimini artırmaya çalışıyoruz. Çileğin dönüm başına verimi 1,5-2 ton arasında değişmekte. Bu yıl verdiğimiz destekle 50 dönümde kurduğumuz bahçeler ile daha önceden kurulan bahçelerden 150-200 ton civarı bir çilek hasadı bekliyoruz' dedi.(DHA)