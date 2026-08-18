Aysu DURSUN- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti, ziyaretçi yoğunluğuyla dikkati çekiyor. 2025 yılında 481 bin 306 ziyaretçiyle Antalya'nın en çok ziyaret edilen ören yeri olan Phaselis'e bu yıl da yoğun ilgi sürüyor. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, yıl sonunda geçen yılki ziyaretçi sayısının yakalanmasını, hatta aşılmasını beklediklerini söyledi. Ziyaretçiler ise tarihi kalıntılar arasında denize girmenin farklı bir deneyim yaşattığını belirtti.

Antalya'nın önemli tarihi ve turistik destinasyonlarından Phaselis Antik Kenti, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve denizi bir arada sunan antik kent, özellikle turizm sezonunda yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Phaselis'in yalnızca deniz, kum ve güneş turizmi açısından değil, kültür turizmi açısından da önemli bir destinasyon olduğunu belirtti. Solmaz, 2025 yılında 481 bin 306 ziyaretçiyle Phaselis'in Antalya'da en çok ziyaret edilen ören yeri olduğunu, bu yıl da ziyaretçilerin Phaselis'e ilgisinin devam ettiğini belirterek, 'Geçen senekine benzer şekilde ziyaretçilerimiz aynı ilgiyi göstermeye devam ediyor. Yıl sonunda alacağımız verilerin geçen yılın verileriyle hemen hemen denk olmasını, belki geçmesini bekliyoruz' dedi.

'DOĞAYLA İÇ İÇE TARİHİ DENEYİM'

Phaselis'in ziyaretçiler açısından farklı bir deneyim sunduğunu ifade eden Solmaz, antik kentte deniz ve tarihin bir arada bulunmasının ilgiyi artırdığını söyledi. Solmaz, 'İnsanlar bulundukları alanın sadece güzel bir doğa alanının etrafında olmasının ötesinde, bin yıl öncesinde burada bir yaşam olduğunu düşünerek buraya gelmiş olmaları, denize burada girmeleri onların biriktirdiği anılar açısından daha anlamlı oluyor' diye konuştu. Ziyaretçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını aktaran Solmaz, 'Böyle bir tarihi alanda, doğayla iç içe turizm içerisinde olmanın kendilerini mutlu ettiğini ifade ediyorlar' dedi.

'BİN YIL ÖNCE İNSANLAR BURADA DENİZE GİRMİŞ'

Kayseri'den Phaselis'e ilk kez geldiğini söyleyen Anıl Akgüneş, antik kenti çevresindekilerin tavsiyesi üzerine ziyaret ettiğini belirtti. Akgüneş, 'Bir hanımefendi bize 'Phaselis diye bir yer var, çok güzel antik kent' dedi. Biz de gelmek istedik. Denizin de gayet güzel olduğunu söylediler. Gayet güzel gözüküyor. Deneyimleyeceğiz. Bin yıl önce insanlar burada denize girmiş ve o insanlar gibi hissetmek güzel olacak' diye konuştu.

Pelinsu Beril Aşkın ise 'Yıllar önce gelmiştim buraya, şimdi de arkadaşlarımla buluşmaya geldim. Burası çok güzel, cennet gibi bir yer. Burada denize girmek çok güzel hissettiriyor. Böylesi güzel bir tarihimiz olması çok güzel' dedi.

'TARİHİ KALINTILAR ARASINDA YÜZMEK HARİKA'

Antalya'ya daha önce geldiğini, ancak Phaselis'i ilk kez ziyaret ettiğini söyleyen Zeynep Vıraca da antik kentte tatilin tadını çıkardığını belirtti. Vıraca, 'Çok güzel bir kent. Tarihi kalıntılar arasında yüzmek çok harika. Yıllar öncesini düşünemiyorum bile. Çok keyifli. Burada ailemle birlikte keyifli vakit geçiriyoruz' dedi. (DHA)