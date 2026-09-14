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Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Çok sayıda sporcu yetiştirdiği belirtilen Zeki Gümüş'ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Osmangazi ilçesindeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Burada antrenörlük yapan Zeki Gümüş'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip odasına girdi. Gümüş'ü hareketsiz halde bulanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Gümüş'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Barış YILMAZ-Cennet PORSUK/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde görev yapan güreş antrenörü Zeki Gümüş (55), spor salonunda ölü bulundu.

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