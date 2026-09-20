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Olay, Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Aracın arka kısmına kedi girdiğini görenler cipe binen sürücüyü uyardı. Yedek lastiğin bulunduğu arka kısma sıkışan kediyi çıkaramayan araç sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yaptığı çalışmayla kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Kedi, kurtarılmasının ardından hızla uzaklaştı. (DHA)

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İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da cipin yedek lastiğinin bulunduğu arka bölüme girerek sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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