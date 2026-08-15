Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'de, işitme ve konuşma engelli S.P.'ye (23) cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Ağustos'ta Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden bakkala gitmek için çıkan engelli S.P. adlı kadın geri dönmeyince ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu. S.P., ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilip götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını işaret dili ile anlattı. Polis ekipleri, şüpheli Muhammet Ş. E., (25), Mehmet T. (27), Serkan G. (28) ve Suriye uyruklu F.R'yi (17) gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve henüz ismi öğrenilemeyen bir şüpheliyi daha yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)