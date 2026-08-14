Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'de, işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden bakkala gitmek için çıkan S.P.'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu. S.P., ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilip götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını işaret dili ile anlattı. Polis ekipleri, şüpheliler M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R.'yi (17) gözaltına aldı.

Olaya ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)