Mutlu YUCA- Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU'da milli kayakçı işitme engelli Ali Umut Çat (19), yaz aylarında kondisyonunu korumak için başladığı bisiklet sporunda katıldığı şampiyonalarda dereceler elde etti.

Bolu'da yaşayan işitme engelli Ali Umut Çat, 12 yaşında babasının sayesinde kayak ile tanıştı. Yüzde 75 engelli raporu bulunan Çat, kayak sporunda katıldığı turnuvalarda başarılar elde ederek milli takıma seçildi. Milli sporcu Çat, 2024 yılında Erzurum'da düzenlenen İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'na katıldı. Çat, gelecek yıl ocak ayında Avusturya'da düzenlenecek olan Kış İşitme Engelliler Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.

BİSİKLETTE DE MİLLİ SPORCU OLDU

Yazın kondisyonunu korumak isteyen milli sporcu, 2,5 yıl önce başladığı bisiklet sporunda da katıldığı turnuvalarda dereceye girdi. Bisiklet sporunda da milli takım kadrosuna alınan Çat, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Burdur'da düzenlenecek olan Deaf Türkiye Yol Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milli sporcu Çat, sabah saatlerinde bisikletiyle yola çıkıp kilometrelerce yol yapıyor. Çat, hem kayak hem de bisiklette Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Kayak sporuna Erzurum'daki kayak hocasının tavsiyesi üzerine başladığını belirten Çat, 'Yaklaşık 7 yıldır kayak sporu ile uğraşıyorum. Hocalarımın tavsiyesiyle başladım. Bu işi seversen veya devam ettirirsen milli takıma girebilirsin, ileride hocalık yapabilirsin dediler. Ben de başladım bu işe. İlerledim, geliştirdim kendimi. Sonra Türkiye şampiyonaları ve milli takım kampları oldu. Kamplardan sonra olimpiyatlar oldu. Olimpiyatlara katıldım. Şu an önümde 2027 yılında Avusturya kış olimpiyatları var. Onlar için hazırlık yapıyorum' diye konuştu. (DHA)