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Polis olayla ilgili inceleme başlattı

Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Cami önündeki meydanda park halinde bulunan 31 ACY 275 plakalı karavanda yalnız yaşayan Fadıl Kaya'nın fenalaştığını gören cemaat, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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