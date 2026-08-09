Nuray UZATMAZ/GAZİANTEP,(DHA)- TÜRKİYE Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol yönetimi Şehitkamil Belediyesi'ne devredildi. Yeni başkan İrfan Karakuzulu oldu.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol yönetimi, düzenlenen törenle Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nden Şehitkamil Belediyesi'ne devredildi. Yönetimin devredilmesiyle birlikte kulüp başkanlığı görevine ise İrfan Karakuzulu getirildi. Dülük Tabiat Parkı'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Gaziantep OSB Müdürü Özer Özcan, Gaziantep Basketbol Kulübü'nün yeni başkanı İrfan Karakuzulu, idari kadro ve sporcular katıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özer Özcan, büyük bir sorumluluk ve gururla 10 yıldır bu bayrağı taşıdıklarını, bugün takımı Şehitkamil Belediyesi'ne emanet ettiklerini söyleyerek, 'Gençler liginde son 4 sezon boyunca 1 Türkiye Şampiyonluğu, 1 final, 2 yarı final oynadık. Aynı şekilde burada yetiştirdiğimiz genç sporcularımızı Basketbol Profesyonel Ligi'ne gönderme gururunu yaşadık. A takımımızı Gaziantep'e yakışır, hedefi olan, mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmayan bir takım olarak oluşturduk. Geçen sene kaçırdığımız Süper Lig şansını bu sene oluşturduğumuz takım ve kurumsal kimliğimizle beraber Şehitkamil Belediyesi'ne teslim ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'60 MİLYON TL BÜTÇE AYIRDIK'

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise Gaziantep Basketbol önceki başkanı Cengiz Şimşek'e emek ve katkılarından dolayı teşekkür etti. Yılmaz, takımı hak ettiği Basketbol Süper Ligi'ne çıkaracaklarının sözünü vererek, 'Biz Cengiz başkandan bir bayrak devraldık. Sorumluluğumuzun farkında olarak gece gündüz bu kulübü daha güzel yerlere taşımak için büyük bir gayretle çalışacağız. Basketbol Süper Ligi'ne takımlar iki şekilde çıkıyor. Ya direkt ya da Play-Off'la. Allah'ın izniyle sezon sonunda bu takımı direkt Süper Lig'e çıkaracağız. Teknik ekip ve sporcularımıza güveniyor ve inanıyoruz. Bu takımın Galatasaray ve Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan hiçbir eksiği kalmayacak. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi Gaziantep sevdalısı. Bir iddia ortaya koyuyoruz. Ligin en muhteşem takımı Gaziantep Basketbol olacak. İnşallah sezon sonunda bu takım, Süper Lig'de yerini alacak. Takımımızın her zaman yanındayız. Her şeyden önemlisi de altyapımızı güçlendireceğiz. 60 milyon TL bütçe ayırdık. Her yıl en az 3-4 sporcuyu A takıma kazandırmak zorundayız. Bu sezon maçlarımızı Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda oynayacağız' dedi.

Konuşmaların ardından çiçek takdimi, devir teslim ve imza töreni gerçekleştirildi.