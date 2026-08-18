İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY ile Çorum FK arasında oynanan maç öncesi, değeri 5 bin 715 lira olan biletleri karaborsada 15 bin liraya sattıkları belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta RAMS Park'ta Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanan Süper Lig'in ilk hafta maçı öncesi karaborsa bilet satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasında, maçı izlemek amacıyla bilet gişesine gelen 3 taraftara, şüpheliler H.D. ve B.K.'nin gişe görevlisi M.E. ile iş birliği yaparak toplam satış bedeli 5 bin 715 lira olan biletleri 15 bin liraya sattıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit ederek H.D., B.K. ve M.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ve B.K. tutuklandı. (DHA)