ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşın, ambulans uçakla Kocaeli'ye getirildiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı, sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum' dedi. (DHA)