ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Japonya ilişkilerini, başta savunma sanayii, yatırım ve ticaret olmak üzere her alanda geliştirmek için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye olarak, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun, müzakereler olduğunu, kalıcı barış ve istikrar için diplomatik çabalara destek verdiğimizi ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kumamoto'da geçtiğimiz ay meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Japonya Başbakanı Takaiçi'ye bir kez daha taziye dileklerini iletti' denildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI