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Antalya'da falezlerin bulunduğu bölgede, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı atıksu sisteminden denize atık su aktığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, falezlerden denize doğru yoğun şekilde kirli su aktığı görüldü. Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesi 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçu kapsamında re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında; atık suyun denize bırakılmasına ilişkin sorumluluğu bulunan kişi veya kişilerin belirlenmesi ve olayın meydana geliş şeklinin ortaya çıkarılması amacıyla inceleme yürütülecek. (DHA)

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