ANKARA, (DHA)- ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, '185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz' dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; aile müessesesinin desteklenmesi ve gençlerin sosyal risklere karşı korunması amacıyla kurulan 'Aile ve Gençlik Fonu'na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aktarılan tutar 21,9 milyar lirayı buldu. 'Aile ve Gençlik Fonu' üzerinden evlenecek gençlere sağlanan destekler sürerken enerji ve madencilik gelirlerinden aktarılan pay da her geçen gün artıyor.

'KAYNAK MADENLERDEN, PETROL VE DOĞAL GAZDAN GELDİ'

Fona kaynak oluşturulması amacıyla Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesi ile Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hakkının bir bölümü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından fona aktarılıyor. 2024 yılında başlatılan uygulama kapsamında fona aktarılan tutar ciddi bir seviyeye ulaştı. Sadece 2026 yılında fona transfer edilen tutar 7,8 milyar lirayı aştı. 'Aile ve Gençlik Fonu'na petrol ve maden gelirlerinden aktarılan toplam kaynağın 12,1 milyar liralık kısmı madenlerden, 9,8 milyar liralık bölümü de petrol ve doğal gazdan geldi.

'GELİRLERİ GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN SEFERBER EDİYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bayraktar, 'Yerli ve milli enerji kaynaklarımızdan elde ettiğimiz gelirleri gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Bugüne kadar petrol, doğal gaz ve maden gelirlerimizden Aile ve Gençlik Fonu'na aktardığımız kaynak 21,9 milyar lirayı buldu. Sağladığımız bu imkanla 185 binden fazla gencimizin yuva kurmasına ve hayallerini gerçekleştirmesine destek verdik. 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle durmadan çalışmaya, ülkemizin zenginliklerini gençlerimizin refahına kullanmaya devam edeceğiz' dedi. Öte yandan evlenecek olan ve Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanmak için gerekli şartları sağlayan gençlere, 18-25 yaş aralığında olmaları halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları halinde 200 bin lira destek sağlanıyor. (DHA)