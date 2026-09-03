İSTANBUL, (DHA)- ESENYURt'ta bir araca yönelik düzenlenen operasyonda skunk olarak bilinen 143 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik ortak operasyon düzenledi. Bir iş yeri ve bir araçta yapılan aramalarda 129 parça halinde toplam 143 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.