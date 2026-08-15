İSTANBUL, (DHA) - OYAK şirketlerinden Talya Bitkisel'in kurucusu M. Halis Ertaş, katıldığı bir televizyon programında şirketin büyüme hedeflerini ve yeni dönem planlarını anlattı. Ertaş, 'Talya 23 yıllık deneyime sahip, bugün 40'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 10 yıldır ABD pazarında faaliyet gösteriyoruz. Antalya'da üretilen katma değerli ürünler ABD'deki ofis ve depo yapılanması aracılığıyla pazara sunuluyor' dedi.

ABD'nin yanı sıra 13 hedef ülke belirlediklerini söyleyen Ertaş, özellikle Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına odaklandıklarını belirtti. Ertaş, 'Türkiye'nin bitki çeşitliliği bize önemli bir avantaj sağlıyor. Bu potansiyeli bilimsel çalışmalarımız ve üretim kabiliyetimizle birleştirerek uluslararası pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz' diye konuştu.

Talya'nın Antalya'da konumlanmasının önemli avantajlarından birinin bölgenin zengin bitki örtüsü olduğunu aktaran Ertaş, Türkiye'nin endemik bitki çeşitliliğinin ürün geliştirme çalışmalarında önemli bir kaynak oluşturduğunu söyledi.

Şirketin modern bilim ve fitoterapi alanındaki çalışmalarına dikkat çeken Ertaş, Talya bünyesindeki Ar-Ge laboratuvarlarının farklı üniversitelerin tıp, eczacılık ve gıda alanlarından akademisyenlerin yer aldığı bilim kurulu ile birlikte çalıştığını ifade etti.

Ertaş, 'Ürünlerimizi bilimsel çalışmalar ışığında geliştiriyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu bitkisel kaynakları yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek hem iç pazarda hem de yurt dışında büyümeyi amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ÜRETİM KAPASİTESİ 10 KATINA ÇIKTI'

2026 yılının ilk yarısını hedefleri doğrultusunda tamamladıklarını belirten Ertaş, geçen yıl 6 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Yatırımlarla birlikte üretim altyapısının önemli ölçüde güçlendiğini ifade eden Ertaş, gıda takviyelerinde aylık 1 milyon adet olan üretim kapasitesinin 10 milyon adede yükseldiğini açıkladı.

'KÜRESEL PAZARDA ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRACAĞIZ'

OYAK'ın 2023 yılında Talya'ya yaptığı yatırımın ardından şirketin küresel büyüme çalışmalarına hız verdiğini belirten Ertaş, yeni yatırımlarla üretim ve ihracat kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini anlattı. Ertaş, 'OYAK'ın gücüyle birlikte kurumsallaşma ve küresel büyüme sürecimizi hızlandırıyoruz. ABD başta olmak üzere Uzak Doğu, Orta Doğu ve Avrupa'da daha güçlü bir konuma ulaşmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Talya'yı dünyanın önde gelen markaları arasına taşımayı hedefliyoruz' dedi.

Talya'nın uluslararası standartlara yönelik çalışmalarını da sürdürdüğünü belirten Ertaş, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) kasım ayında şirketin tesislerinde denetim gerçekleştirmesinin planlandığını ifade etti.