Batuhan SEVER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de gastronomi şefi Gökhan Çekver ile turizmci eşi Meltem İzel Çekver, kentin meşhur Karaağaç acı biberinden dudak parlatıcısı, rubia tinctorum bitkisinden elde edilen tarihi Edirne kırmızısından ise ruj üretti.

Edirne'de 2024 yılında geliştirmeye başladıkları iş modelini iki ay önce resmen faaliyete geçiren girişimci Gökhan Çekver ve eşi Meltem İzel Çekver, geliştirdikleri Sağlık Bakanlığı onaylı ruj ve çeşitli hediyelik ürünleri bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde ziyaretçilerin beğenisine sundu. Edirne'de yıllar sonra yeniden yetiştirilmeye başlanan rubia tinctorum bitkisinden elde edilen Edirne kırmızısı renginde ruj, meşhur Karaağaç acı biberinden dudak parlatıcısı üreten çift, ürünlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Edirne'de hediyelik ürünler ürettiklerini ve yaklaşık 2 ay önce de markalarını kurduklarını söyleyen Gökhan Çekver, 'Edirne'nin ürünlerini biraz turistik hediyelik haline çevirmeyi düşünüyorduk. Hem Edirnelilerin buradan şehir dışına çıkarken gittikleri yere götürebilecekleri hediyeler olsun hem de Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin buradan alabileceği farklı ürünler oluşturalım istedik. O yüzden 'Hedirne' markasını kurduk. Zaten Trakya'da 'H' harfi düşüyor, biliyorsunuz. Yine Edirne oluyor. Böyle hediyelik konseptli ürünler çıkartıyoruz' dedi.

'ACI BİBERDEN BAKANLIK ONAYLI DUDAK PARLATICISI'

Edirne acı biberinden üretilen dudak parlatıcısının botoks etkisi yaptığını söyleyen Gökhan Çekver, 'İlk önce biberle başladık. İlk temamız biberdi. Biberden şu anda, burada ciğercilerde yediğiniz, masaya geldiği gibi kızarmış hali var. Kutuların içerisinde, o şekilde servis edebiliyoruz. Tuz versiyonu var. Yine biberin değirmen tuzla beraber öğütülebilen bir hali var. Hatta biberden ruj bile yaptık. Biberin zeytinyağlı bir versiyonu da var. Direkt sos gibi kullanılabilen. Ama böyle doğal botoks etkisi yaratan bir ruj var şu anda. Şimdilik böyle 3-4 kalem ürünümüz var. Sadece biber üzerine başladığımız ürünlerimiz var ama yakında ürün çeşitliliğimizi artırmış olacağız. Biz ilk ürün olarak biberi seçtik. Böyle bir çalışma yaptık ve nasıl hazırlayabileceğimizi öğrendikten sonra şu anda Sağlık Bakanlığı onaylı biberli rujumuz var' dedi.

Acı biberli ürüne güzel tepkiler aldıklarını söyleyen Çekver, 'Aslında biraz o kıvılcımlanmayla beraber böyle bir dolgunluk katıyor. Biraz da parlak bir rengi var. O yüzden doğal botoks etkisi yaratıyor diyebiliriz. Yani biraz ilgi çekici oldu, dikkat çekici oldu. Değişik bir ürün oldu. İnsanlar da güzel talep gösterdiler. Dudakları güzel yakıyor. Yani alıp deneyenler de oldu çok fazla. Tepkiler güzel. O yüzden memnunuz ürünümüzden' dedi.

'EDİRNE KIRMIZISI GÜÇLÜ VE CESUR KADINI ÇAĞRIŞTIRIYOR'

Edirne kırmızısından ürettikleri rujun güçlü kadını çağrıştırdığını söyleyen Meltem İzel Çekver, 'İnsanların sevdiklerine verebileceği hediyelikler hayal ettik. Bunun gibi birkaç şey daha geliştirmeye çalışıyoruz. Umarım herkes için güzel hediyelikler oluyordur. Edirne'yi temsil eden bir renk olduğunu düşünüyorum. Edirne gerçekten canlı, yaşayan bir şehir. Kırmızısı tam bizim rengimiz aslında ve benim için biraz böyle Edirne'nin güçlü, cesur kadınını da çağrıştırıyor. Artık günlük hayatımızda bile kullanabiliyoruz kırmızıyı. Aynı zamanda Türk kırmızısı da diye geçiyor zaten. Yani bizim Avrupa'ya örnek olduğumuz bir renk aslında. Bizim burada bulunduğumuz, bizim bulduğumuz bir renk Osmanlı zamanında. O yüzden daha da hayatımıza geçmesi bizi mutlu ediyor. Umarım herkes beğenir' ifadelerini kullandı. (DHA)