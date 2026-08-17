Seyfettin EKEN-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, nişan törenine gidenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı kazada sürücü D.K. tutuklandı.

Kaza, 15 Ağustos'ta sabah saatlerinde Lice-Kulp kara yolu kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. D.K. idaresindeki 41 AFM 446 plakalı minibüs, şarampole devrildi. Kazada Özcan Kayra (38), Zeyd Kayra (3), Nahide Şaylıkay (48), Vedat Şaylıkay (35), Vasviye Şaylıkay (42), Veysi Şaylıkay (42) ve Nazya Demirhan (12) hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 9 kişinin hastanedeki tedavileri sürerken, hayatını kaybeden 7 kişi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Minibüstekilerin, bir yakınlarının nişan töreni için Diyarbakır'dan Muş'a gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi. Sürücünün oluşturulan konvoyu kaçırdığı, araçlara yetişmek için başka bir yola girdiği, burada da lastiğin patlaması sonucu direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kazanın yaşandığı bildirildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü D.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)