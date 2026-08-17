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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda boyları 4 metreyi bulan 50 kök Hint keneviri ile kurutulmaya bırakılmış 10 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Serhat YILMAZ/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 100 gram esrar ile 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

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