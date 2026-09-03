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Olay, saat 17.30 sıralarında, Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşların denize birinin düştüğü yönündeki ihbarı üzerine, deniz polisi harekete geçti. Hızla olay yerine giden deniz polisine bağlı gemi adamları ekibi, su yüzeyinde çırpınan Ahmet Gazali Köken'e ulaşıp sudan çıkardı. Polis botuna alınan ardından karaya çıkartılan Ahmet Gazali Köken, karada hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Hastaneye götürülen vatandaşın tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.(DHA)

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