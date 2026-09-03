Kadir ÖZEN İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda 29 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik önceki gün operasyon yaptı. Konak ilçesindeki bir evde yapılan aramada, 29 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)