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Yusuf ÇINAR/UĞURLUDAĞ (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde miras yüzünden çıkan kavgada ağabeyi tarafından vurulan Mehmet Ü. hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Tutpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ziya Ü. ile kardeşi Mehmet Ü. arasında miras meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Ziya Ü., tabancayla ateş ederek kardeşi Mehmet Ü.' yü yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Ü., Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Ü. doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Ziya Ü., yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelinin işlemleri sürüyor. (DHA)