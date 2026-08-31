Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan Ömür Tikveşli, 10 yıldır sürdürdüğü gönüllülük hareketiyle ihtiyaç sahibi çocuklara destek oluyor. Hayırseverler ile esnaf arasında köprü olan Tikveşli, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 50 çocuğun okul kıyafetinden çantasına kadar tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, 'Okumayan çocuğumuz kalmasın, çocuklarımız mutlu olsun, muhtaç kalmasın' dedi.

Bornova'da yaşayan hayırsever Ömür Tikveşli, mahallesindeki dayanışma ruhunu harekete geçirerek ihtiyaç sahibi çocukların eğitim araç-gereçlerini ve okul kıyafetlerini temin ediyor. Çamdibi semti Tuna Mahallesi'nde 10 yıldır bu yardımları sürdüren Tikveşli, çocukların eğitimden geri kalmaması ve okullarına eksiksiz başlayabilmesini amaçladığını söyledi. Ömür Tikveşli, çocukların tepeden tırnağa tüm giyim ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtip, 'Çamdibi'ndeki 50 çocuğumuzun okul kıyafetlerini aldık. Okul formalarımız yazlık ve kışlık pantolonu, sweatshirt'i, tişörtü ve ceketiyle tam takım. Bunun yanında beden eğitimi eşofman takımlarını ve okul çantalarını da teslim ettik. Sayımız 50 ancak çalışmalara yeni başladığımız için bu sayı daha da yükselecektir. Yıllardır gidip gördüğüm, tespit ettiğim ihtiyaç sahibi ailelerim var. Çocukları bizzat kendim alıp esnafa götürüyorum. Bizzat hepsinin başında durup ilgileniyorum' diye konuştu.

'ELDEN VEYA HESABA PARA KABUL ETMİYORUZ'

Yardım sürecinin tamamen şeffaf ve güven esasına dayalı yürüdüğünü vurgulayan Tikveşli, kendisinin sadece bir köprü olduğunun altını çizdi. Ömür Tikveşli, 'Kesinlikle kendi hesabımıza veya elden para kabul etmiyoruz. Aileleri ve çocukları bizzat tespit ediyorum. Çamdibi esnafımızla görüşüp, çocukların giyim paylaşımlarını yapıyorum. Hayırseverlerimiz ödemeleri doğrudan esnafa yapıyor. Çocukları giydirip, resimlerini hayırseverlere atıyorum, onlar da ödemelerini esnafa gerçekleştiriyor. Esnafla aramızda büyük bir güven bağı var. Miktarları ve gelen gideni karşılıklı kontrol ediyoruz. Hatta esnafımız bu dayanışmayı görünce 'Sen 10 çocuk giydiriyorsan 5'i de bizden' diyerek kendileri de katkı sağlıyor' ifadelerini kullandı.

KIRTASİYE VE AYAKKABI DESTEĞİ DE YOLDA

Okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye yardımlarına geçeceklerini belirten Tikveşli, şöyle devam etti: 'Kırtasiye malzemeleri için bir iş insanımız ve esnafımızla anlaştık, tüm çocukların malzemelerini karşılayacaklar. Okul açılınca öğretmenlerin vereceği listeleri kırtasiyeye bırakacağım. Kız ve erkek çocuklarının istediği renklerde, onların tercihine göre paketleri hazırlatıyoruz. Çocuklar gidip paketlerini bizzat teslim alıyorlar. Ayrıca ayakkabı desteği için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.'

'OKUMAYAN ÇOCUK KALMASIN'

Mahalledeki ve sanayi sitesindeki esnafın büyük desteğini gördüğünü ifade eden Ömür Tikveşli, 'Tuna Mahallesi'nde çok güzel bir dayanışma var. Yıllardır beni tanıdıkları için bir paylaşım yaptığımda anında dönüş oluyor. Eşimin çalıştığı 2'nci Sanayi Sitesi'ndeki esnaf da büyük destek verdi. Parkta beni gördüklerinde 'Ömür abla' diye koşan çocukların mutluluğu her şeye değer. Onların hayatına dokunabildiğim için çok mutluyum. İyilik iyidir. Herkesin bu tür dayanışmalarda yer almasını istiyorum. Okumayan çocuğumuz kalmasın, çocuklarımız mutlu olsun, muhtaç kalmasın. Yardım etmek isteyen hayırseverler bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirler' dedi. (DHA)