Ayşenur DEMİRTAŞ/ ANKARA, (DHA)- CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 'Parti Meclisimizde bir grup arkadaşımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) parti genel merkezinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM gündemine ilişkin açıklama yaptı. Suriye'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sarı, 'SDG'nin Suriye Ordusu'na katılım sürecinin tamamlanmasına ilişkin bir açıklama oldu. Biz bunu olumlu karşılıyoruz. Doğru buluyoruz. İyi bir haber olarak değerlendiriyoruz' diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN YARGILANMA SÜRECİNİ TAKİP EDİYORUZ'

Sarı, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturma ve davalara ilişkin, 'Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dönük yürütülen süreçler, yürütülen operasyonlar bunlarla ilgili yargılamalar konusunda da bir takip sistemimiz var. Biz bu takip sistemi çerçevesinde hem kurmuş olduğumuz komisyon hem yerel yönetimler birimi içinde oluşturduğumuz yapılarla Cumhuriyet Halk Partisi belli belediyelerin kovuşturmaları, iddianameleri, bunlara isnat edilen suçlar bunlarla ilgili mahkeme süreçleri ve yargılama süreçlerini yakından takip ediyoruz. Biz bu davaları gruplandırmıştık. Bunların bir kısmı çoklu davalar yani birden fazla belediye başkanımızın içinde olduğu yer aldığı davalar bir kısmı ise müferrit davalar yani tek tek belediye başkanlarımızı ilgilendiren davalar' ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sarı, 'Örgütün olmadığı ancak etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişinin tamamen cezasız bırakıldığı bir yargılama ile karşı karşıyayız' değerlendirmesinde bulundu.

Sarı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve diğer belediye başkanlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunurken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a verilen cezaya ilişkin, 'Bu, hukuk vicdanı açısından kabul edilebilir bir karar değildir' ifadelerini kullandı.

'EYLÜL AYINDAN BAŞLAMAK ÜZERE KONGRELERİMİZ BAŞLAYACAK'

Sarı, CHP'nin kongre sürecine ilişkin de bilgi verdi. Sarı, 'Eylül ayından başlamak üzere de Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinin duyurulacağını, takviminin açıklanacağını ve ilgili takvim çerçevesinde de parti içi yarışların yeniden olması gerektiği gibi parti içi yarışların gerçekleşeceği bir süreci yaşayacağımızı kayıt altına almış olduk' dedi.

9 Eylül'de CHP Genel Merkezi'nde yapılacak kuruluş yıl dönümü etkinliğine dikkat çeken Sarı, '9 Eylül tarihinde bir etkinliğimiz olacak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde ve bu etkinliğimizde kuvvetle muhtemel Sayın Genel Başkanımız kongremizin, kongrelerimizin başlangıç tarihini ilan edecek ve o başlangıç tarihine uygun bir biçimde de kongre takvimlerimizi kamuoyuyla paylaşacağız' diye konuştu.

'BAŞKA SİYASİ PARTİ İÇİN ÇALIŞANLAR DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ'

Sarı, açıklamasının ilerleyen bölümünde parti içi disiplin mekanizmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, 'Partinin tüzel kimliği içinde bulunup da başka siyasal partilere dönük çalışma yapılmasını da hem ahlaki bulmadığımızı hem de disiplinin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendireceğimizi söylemiştik' ifadelerini kullandı.

Sarı, Parti Meclisi'nde alınan kararlara ilişkin ise 'Bugün biz Parti Meclisimizde bir grup arkadaşımızı, daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş, Parti Meclisi üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz' açıklamasında bulundu.

Sarı, af taleplerinin de değerlendirildiğini belirterek, 'Bu af talepleri kapsamında da dosya bazlı incelemeler yapıldı. Ve yine bir grup arkadaşımızı yine Parti Meclisimizin ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri, hükümleri çerçevesinde Parti Meclisimizin değerlendirmesiyle affetmiş bulunuyoruz' dedi.

49 KİŞİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Açıklamanın ardından 49 CHP'linin disipline sevk edildiği duyuruldu. Listede bulunan isimler şöyle;

'Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez, Mesut Kırşanlı.' (DHA)