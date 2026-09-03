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Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde 12 metre uzunluğundaki bir tekne makinelerindeki arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-9' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 2 kişinin olduğu tekne yedeklenip, Sütlüce mevkisine yanaştırıldı. (DHA)

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