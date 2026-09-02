Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü gününde, 'Perdeler Açılıyor' etkinliği öne çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü gününde sanatseverler, arkeolojik eserlerin restorasyon ve konservasyon süreçlerini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen 'Perdeler Açılıyor' etkinliğinde antik kent kazılarından ve farklı kaynaklardan elde edilen eserler üzerinde yürütülen titiz çalışmalar, uygulama süreciyle birlikte ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Tarihi mirasın korunmasında büyük önem taşıyan uzmanlık ve emeğin görünür hale geldiği etkinlikte, eserlerin geçmişten günümüze nasıl taşındığına ilişkin bilgi verildi.

KEÇE ATÖLYESİ DÜZENLENDİ

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü gününde Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar, geleneksel Türk tekstil sanatlarından keçeye odaklanan atölyeye ev sahipliği yaptı. Hande Sümer Yıldırım eşliğinde düzenlenen Keçe Atölyesi'nde katılımcılar, yün liflerinin ısı, su ve sabun kullanılarak sıkıştırılıp keçeye dönüşme aşamalarını uygulamalı olarak deneyimledi. Geleneksel üretim bilgisinin aktarıldığı çalışmada ziyaretçiler, hazırladıkları keçeleri sembolik motiflerle süsleyerek kendi tasarımlarını oluşturdu.

'OSMANLI'NIN MUKADDES EMANETLERİ' ÇANAKKALELİLERLE BULUŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Troya Müzesi'nde festival boyunca ziyaret edilebilen 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi, 4'üncü günde de sanatseverleri ağırladı. Eyüp Sultan'ın ardından Topkapı Sarayı'nda ziyarete açılan kutsal örtü örneklerinin de bulunduğu sergide, toplam 57 eser yer alıyor. Ziyaretçiler, Troya Müzesi'nin tarihi atmosferinde Osmanlı'nın kutsal emanetlere ve Haremeyn'e verdiği değeri yansıtan eserleri inceleme fırsatı buldu.

ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASINDA 'YÜRÜYEN AĞAÇ'

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Yürüyen Ağaç' etkinliği, çocukları çağdaş çocuk edebiyatıyla buluşturdu. Yerel yazar Gülgün Çako'nun katılımıyla gerçekleştirilen söyleşide, kitap üzerinden çocukların hayal dünyalarına uzanan keyifli bir paylaşım gerçekleştirildi. Eserin karakterleri ve anlatısı üzerine yapılan değerlendirmelerle çocukların düşüncelerini ifade etmelerine ve metni farklı yönleriyle yorumlamalarına imkan sağlandı. Etkinlik, çocukların kitaplarla kurduğu bağı güçlendirirken okuma ve analiz becerilerini destekledi.

6 Eylül'e kadar sürecek festivalin, konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüreceği belirtildi. (DHA)