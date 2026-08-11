BİGA, (DHA)- 3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bigaspor, Mazıdağı Fosfat Spor'dan 10 numara pozisyonunda görev yapan Nurettin Çağlar (33) ile anlaştı. Çanakkale ekibinden yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Nurettin Çağlar ile 1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sahaya koyacağı mücadele, azmi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Nurettin Çağlar'a Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz' denildi. Nurettin, geçen sezon ilk yarıda Çorluspor formasıyla 15 maçta 5 gol, 2 asistle oynarken, ikinci devrede Mazıdağı Fosfat Spor takımında 13 müsabakada 4 asist yaptı.

Kaynak: DHA