Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, (Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde aromasını ve lezzetini Kazdağları'ndan alan, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip, 'Bayramiç beyazı' olarak bilinen nektarinin hasadına başlandı. Yaklaşık 7 bin dekar alanda yetiştirilen Bayramiç beyazında, bu yıl 10 bin ton üretim bekleniyor.

Kazdağları'nın kuzey yamaçlarında yer alan Bayramiç ilçesinde yetiştirilen ve yörede 'Bayramiç beyazı' olarak adlandırılan nektarinin hasadı başladı. AB coğrafi işaret tesciline sahip Bayramiç beyazı; erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde hasat ediliyor. Hasadına başlanan üründe yaklaşık 7 bin dekar alanda 10 bin ton rekolte bekleniyor. Kendine has aroması ve lezzetini Kazdağları'ndan alan Bayramiç beyazı, tüccarlar tarafından kalitesine göre üreticiden kilogramı 50 liradan alınırken, erkenci ürünlerde fiyatların 60 liraya kadar çıktığı belirtiliyor.

'ÜRETİCİMİZ AÇISINDAN VERİMLİ BİR YIL GEÇTİ'

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, 'Bayramiç beyazı, ilçemizde ortalama 7 bin dekar alanda üretim yapılan bir üründür. Yıllık rekoltemiz ise ortalama 20 bin tondur. Bu yıl ilkbaharda yağmurların çiçek aşamasına denk gelmesi nedeniyle yüzde 50 rekolte düşüşümüz oldu. Erkenci ürünlerde 100 liradan başlayan fiyatlar 60 lira bandındadır. Hasadımızın sonlarına geldik. 15 gün içerisinde hasadımız bitecek. Üreticimiz açısından verimli bir yıl geçti. Ekonomik olarak değerini korumasından dolayı üreticimizin yüzünü güldürdü. Üreticimiz para kazandı' dedi.

'KENDİ PİYASASINI KENDİ OLUŞTURAN BİR ÜRÜN'

Bayramiç beyazı üreticisi Ersin Karaca ise 'Bayramiç beyazı isimli tüysüz şeftalinin farklı tarihlerde çıkan 4 çeşidi vardır. Ben kendim üreticiyim. 100 dönüm tarlamda Bayramiç beyazı yetiştiriyorum. Yeni bir boylama makinesi aldım. Ürünümü de daha kaliteli yetiştirdim. Bayramiç beyazı başka bölgede yetişmediği gibi kendi piyasasını kendi oluşturan bir ürün' diye konuştu.(DHA)