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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kazada otomobil sürücüsü Barış A. ile servis minibüsünde yolcu olarak bulunan Melike Y. (49), otomobildeki yolcular Ahmet K. (34) ve Mustafa A. (21) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza anı, 41 AGM 494 plakalı cipin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi ile Esenler Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hamzabey Caddesi'nde seyir halinde olan Cüneyt Z. yönetimindeki 16 S 6057 plakalı servis minibüsü, Esenler Caddesi'nden çıkan Barış A. (35) yönetimindeki 16 PE 074 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, sokakta bekleyen Ender Ü. yönetimindeki 41 AGM 494 plakalı cipe çarparak durdu.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde servis minibüsü, otomobil ve cipin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı, araç kamerasına yansıdı.

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