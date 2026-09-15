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Yangın, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi Hesbekli Hal mevkisinde bulunan soğuk hava deposunda çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahelesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangını çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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