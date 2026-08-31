İSTANBUL,(DHA)- BAYRAMPAŞA'da 'kısa mesafe' anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı aynı aileden 3 kişiyi darbeden taksi şoförü ile arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Bayrampaşa Büyük İstanbul Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, şehir dışından otobüsle otogara gelen M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K, Esenler'e gitmek için taksiye binmek istedi. Aile ile taksici arasında kısa mesafe nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.S.K, eşi B.K. ve oğulları Z.K. darbedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taksi şoförü R.S.(23) ile olaya karışan arkadaşı R.S.(25)'yi gözaltına aldı. (DHA)