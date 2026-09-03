ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelindeki bin 774 gebe okulunda bugüne kadar 1 milyon 117 bin 413 gebeye danışmanlık hizmeti sunulduğunu açıkladı.

Bakan Memişoğlu, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası nedeniyle sanal medya hesabından açıklama yaptı. Memişoğlu, 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil' başlıklı açıklamasında, 'Bu eşsiz heyecanı paylaşmak ve ebeveynlerimizin yanında olmak için 81 ilimizde 1774 gebe okulumuzla hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 117 bin anne adayımıza; ebelerimiz, fizyoterapistlerimiz, psikologlarımız ve diyetisyenlerimizle bütüncül bir destek sunduk. Ayrıca 'Annelik Yolculuğu' mobil uygulamamızla da 260 bini aşkın aktif kullanıcımıza rehberlik ediyoruz. Tüm anne-baba adaylarımızı gebe okullarımıza bekliyoruz. Bu süreçte emeğini ve sevgisini esirgemeyen tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'YILININ İLK 6 AYINDA 171 BİN 82 GEBE BAŞVURUSU GERÇEKLEŞTİ'

Öte yandan Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Haftası kapsamında haftanın ilk gün temasını 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil' olarak belirledi. Anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla gebelik öncesinden başlayarak gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçleri kapsayan sağlık hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla yürütülüyor. Bu kapsamda anne adaylarının ve ebeveynlerin doğru ve güvenilir sağlık bilgisine zamanında ulaşması, gebelik sürecini sağlıklı geçirmesi ve doğuma hazırlanması amacıyla danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunuluyor. Ülke genelindeki gebe okullarında, gebelerin ve doğum sırasında kendilerine eşlik edecek yakınlarının gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Bu kapsamda 2025 yılında gebe okullarına 420 bin 747 başvuru yapılırken, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 171 bin 82 gebe başvurusu gerçekleşti.

GEBELİK VE DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

Gebe okullarında anne adaylarına gebelikte meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, bebeğin gelişimi, gebelikte beslenme ve günlük yaşam, gebelik izlemleri ve rutin tetkikler ile tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenecek yollar hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca doğuma hazırlık, doğumun evreleri, lohusalık süreci ve yenidoğan bakımı konularında da eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuluyor. Gebe okullarına başvuran anne adaylarının ihtiyaçları doğrultusunda farklı sağlık profesyonellerinden destek alması da sağlanıyor. Bu kapsamda gebeler; fiziksel hazırlık ve gebelik sürecine uyum için fizyoterapistlere, doğum korkusunun azaltılması ve psikolojik iyilik halinin desteklenmesi amacıyla psikologlara, yeterli ve dengeli beslenme konusunda diyetisyenlere, ağız ve diş sağlığının korunması amacıyla ise diş hekimlerine yönlendiriliyor.

'ANNELİK YOLCULUĞU' MOBİL UYGULAMASI

Gebelikten doğum sonrasına kadar anne ve bebek sağlığına ilişkin doğru ve güvenilir bilgiye kolay erişim sağlamak amacıyla geliştirilen 'Annelik Yolculuğu' mobil sağlık uygulaması da Mayıs 2025'te tüm uygulama marketlerinde ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. 'Gebelik', 'doğum', 'lohusalık' ve 'bebek' olmak üzere 4 ana bölümden oluşan uygulamada; kilo takibi, bebeğime isimler, doğum çantası ve blog gibi içerik ve özellikler bulunuyor. Uygulamanın aktif kullanıcı sayısı 260 bin 140'a ulaşırken, uygulama bugüne kadar 8 milyon 767 bin 462 kez aktif olarak kullanıldı. Sağlık Bakanlığı, 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil' anlayışı doğrultusunda anne ve bebek sağlığının korunması, gebelik sürecinin sağlıklı geçirilmesi, doğuma hazırlığın desteklenmesi ve lohusalık döneminde annelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve danışmanlık hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)