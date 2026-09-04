Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, '107 yıl önce istiklal için ayağa kalkan Türkiye, bugün istikbalini inşa ediyor' dedi. Bakan Yumaklı, güçlü ve bağımsız bir Türkiye için güçlü bir tarıma ve güvenilir gıda arzına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü, kentte törenlerle kutlandı. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Yeni Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, MHP Milletvekili Ahmet Özyürek, 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tarihi kongrenin yapıldığı, bugünkü Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde, Sivas Devlet Tiyatrosu oyuncularının hazırladığı kongrenin temsili izlendi.

Müze bahçesinde devam eden törende konuşan Bakan Yumaklı, Sivas Kongresi'nin Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla andığını ifade etti.

'SİVAS'TA ALINAN KARARLAR MİLLİ İRADENİN İLANIYDI'

Sivas Kongresi'nde alınan kararların vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığından asla vazgeçilmeyeceğinin bir ilanı olduğunu söyleyen Yumaklı, 'O günlerde vatanın dört bir yanı işgal altındaydı, gelecek belirsizdi. Ancak milletimizin kararı açıktı; 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz'. İşte Sivas'ta güçlenen bu milli irade, istiklal yürüyüşünün en önemli dayanaklarından biri oldu. Milletimizin azmi, fedakarlığı ve inancıyla İstiklal Savaşı kazanıldı, ardından Cumhuriyetimiz kuruldu. Bu nedenle Sivas Kongresi'ni anlamak, Cumhuriyetimizin hangi mücadelelerin ve hangi büyük fedakarlıkların sonucunda kurulduğunu anlamaktır' diye konuştu.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE YENİ BİR DÖNEMİ İNŞA EDİYORUZ'

Türkiye'nin geçen 107 yılda eğitimden sağlığa, savunma sanayisinden tarıma kadar her alanda dünyada söz sahibi olan güçlü bir ülke haline geldiğini ifade eden Bakan Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Önümüzde daha güçlü bir ekonomi, daha ileri teknoloji, daha rekabetçi bir üretim ve daha müreffeh bir Türkiye hedefi var. Türkiye Yüzyılı, işte bu hedefleri gerçekleştirme iradesidir. Türkiye'nin geleceğe daha güçlü yürümesi için huzur ve güven ortamımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle, ülkemizin enerjisini ve imkanlarını terörle mücadeleden ziyade kalkınmaya, üretime, yatırıma ve refaha daha fazla yönlendireceğimiz bir dönemi inşa ediyoruz. Çünkü huzurun güçlendiği bir Türkiye, geleceğe daha büyük hedeflerle yürüyebilir.'

'ÜRETEN TÜRKİYE, GÜÇLÜ TÜRKİYE'DİR'

Bakanlık olarak bu büyük yürüyüşün önemli bir parçası olduklarını kaydeden Yumaklı, 'Güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin güçlü bir tarıma ve güvenilir bir gıda arzına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu anlayışla üreticimizin yanında oluyor, toprağımızı ve suyumuzu koruyor, üretim gücümüzü ve gıda arz güvenliğimizi artırıyoruz. Çünkü üreten Türkiye, güçlü Türkiye'dir' ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, 107 yıl önce Sivas'ta ortaya konulan milli iradenin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da yollarını aydınlatmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

GÜLER: DÜNYA BÜYÜK BİR KIRILMANIN EŞİĞİNDE

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuşmasına Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne değinerek başladı. Güler, '1071 yılında bu toprakları bizlere emanet eden Sultan Alparslan ve kahraman ordusunu; Ahlat'ta ve Malazgirt'te bir kez daha andık. Bin yıl önce bu topraklar üzerinde yapılan planlar, bugün de farklı emperyalist, küresel ve şeytani güçlerin hesabının tam merkezinde yer alıyor. Yüz yıl önce bu topraklarda hesabı olanların oyunlarına karşı muhasebe yapmamız ve düşünmemiz gerekiyor' diye konuştu.

Küresel ve bölgesel risklerin Türkiye'nin geleceği üzerindeki etkilerine dikkat çeken Güler, 'Kuzeyimizde üçüncü yılına giren Rusya-Ukrayna savaşı var ve milyonlarca insanın ölümünden bahsediliyor. Güneyimizde ise katil İsrail'in saldırıları bugün dahi devam ediyor. ABD-İsrail merkezli oluşturulan İran savaşı riskinin yanı sıra Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki krizler sürüyor. Ticaret süreçlerindeki ulaşım ve enerji maliyetlerindeki artışlar, ülkemizin geleceği adına karşılaşabileceğimiz risklerin habercisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı döneminde bu risklerin her birini planlıyor, hesaplıyor ve gerekli önlemler üzerinde kafa yoruyoruz' dedi.

'TBMM'DEN GEÇEN KANUN BİRLİĞİMİZİN GÜVENCESİDİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Terörsüz Türkiye' vizyonuna ve TBMM'de geçmişte kabul edilen yasal düzenlemelere değinen Güler, kardeşliğin ve huzurun tesisi için atılan adımların önemini vurguladı. Güler, '467 milletvekilinin desteğiyle TBMM'de çıkarılan kanunun amacı bellidir. Bu topraklarda asla bir daha silahların ve şiddetin konuşulmamasını sağlamaktır. Bunun için gerekli tedbirleri hem güvenlik birimlerimizin hem yürütmenin hem de bir gözlemci mekanizmasının özel alanına taşıdık. İnşallah bu kanundan sonra Türkiye; kardeşi kardeşe düşüren, birliğimizi bozan ve ekonomik kayıplara yol açan süreçleri bir daha yaşamayacaktır' ifadelerini kullandı.

Güler, konuşmasının sonunda Sivas Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Tören sonunda Sivas Olgunlaşma Enstitüsü tarafından dokunan, 1922 tarihli Misak-ı Milli halısının replikası TBMM İdare Amiri Hasan Turan'a takdim edildi. Törende Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın helikopter ile üzüm salkımı gösterisi de yer aldı.

Kutlama programı halk oyunları gösterisi ile son buldu. (DHA)