ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, geliştirdiği 'MİPSAR' uygulaması ile Nene Hatun Tarihi Milli Parkı ve Aziziye Tabyaları'nın tarihi ve kültürel mirasını dijital teknolojilerle ziyaretçilere aktaracak. Yürütülen proje ile kentin tarihi hafızasında önemli yere sahip Nene Hatun Tarihi Milli Parkı ve Aziziye Tabyaları'nın, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak yeniden yorumlanması amaçlanıyor.

Atatürk Üniversitesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13'üncü Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 'Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nın Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile Tanıtımı, Korunması ve Yönetimine Yönelik Bir Uygulama Modelinin Geliştirilerek Etkilerinin Araştırılması' başlıklı proje geliştirildi. TÜBİTAK 1001 Programı'ndan destek alan projenin yürütücülüğünü Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Demir yapıyor. Projede Prof. Dr. Selçuk Ilgaz, Prof. Dr. Nalan Demircioğlu, Doç. Dr. Mevlüt Yüksel ve Dr. Öğretim Üyesi Bilal Usanmaz'ın araştırmacı olarak görev aldığı proje kapsamında 'MİPSAR' uygulaması hazırlandı. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileri; 3 boyutlu modelleme, görsel içerikler ve dijital anlatımlarla bir araya getirildiği uygulama ile Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nda yaşanan tarihi olayların, mekanın tarihi bağlamı içerisinde ziyaretçilere daha anlaşılır, etkileşimli ve deneyim odaklı şekilde aktarılması hedefleniyor.

Bu kapsamda 'Tabyalar', 'Nene Hatun'un Kahramanlığı', 'Aziziye Tabyası Baskını', 'Halkın Direnişe Çağrılması', 'Aziziye'de Büyük Çarpışma ve Zafer' ile 'Tarihi Miras' başlıkları altında oluşturulan anlatılar, dijital içeriklerle yeniden kurgulanarak tarihi mekanla bütünleştiriliyor.

Proje ile ziyaretçilerin tarihi alanları yalnızca fiziksel olarak gezmelerinin ötesinde, geçmişte yaşanan olayları mekanla kurulan dijital etkileşim üzerinden anlamlandırmaları amaçlanıyor.

UYGULAMA SAHADA TEST EDİLDİ

Projenin önemli aşamalarından birini MİPSAR uygulamasının gerçek mekan koşullarında test edilmesi oluşturdu. Saha testlerinde elde edilen ilk sonuçlar, uygulamanın teknik işlevselliği ve mekansal uyumu açısından başarılı olduğunu gösterdi.

'BİLİMSEL BİRİKİMİMİZİ TARİHİ MİRASIMIZ İÇİN KULLANIYORUZ'

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, projenin üniversitenin bilimsel araştırma kapasitesinin toplumsal ve kültürel değerlerle buluşturulması açısından önemli olduğunu belirtti.

Üniversite olarak bilim üretmenin yanı sıra sahip oldukları bilimsel birikimi Erzurum'un ve Türkiye'nin kültürel mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için değerlendirmeye önem verdiklerini ifade eden Hacımüftüoğlu, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı ve Aziziye Tabyaları'nın taşıdığı tarihi anlamın dijital teknolojiler aracılığıyla yeni nesillere aktarılmasının kıymetli olduğunu söyledi.

Hacımüftüoğlu, 'Nene Hatun ve Aziziye Tabyaları, Erzurum'un olduğu kadar milletimizin ortak hafızasında da müstesna bir yere sahiptir. Bu tarihi mirasın korunması kadar, özellikle genç kuşakların bu mirası doğru biçimde anlaması ve deneyimlemesi de önem taşımaktadır. Üniversitemiz akademisyenleri tarafından TÜBİTAK desteğiyle yürütülen bu proje, bilimsel araştırma ile kültürel mirasın korunmasını aynı zeminde buluşturması bakımından değerli bir çalışmadır' dedi.

Hacımüftüoğlu, 'Atatürk Üniversitesi olarak kamu kurumlarımızla geliştirdiğimiz iş birliklerini yalnızca belirli bir projenin yürütülmesi olarak görmüyor; şehrimize, ülkemize ve insanımıza değer üreten sürdürülebilir bir anlayışın parçası olarak değerlendiriyoruz. Nene Hatun Tarihi Milli Parkı'nda yürütülen saha çalışmaları da bu anlayışın somut örneklerinden biridir. Akademik bilgi ile sahadaki deneyimin buluşması, geliştirilen teknolojilerin gerçek koşullarda sınanması ve elde edilen sonuçların yeniden bilimsel değerlendirmeye tabi tutulması önemli bir kazanımdır' diye konuştu. (DHA)