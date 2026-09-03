Gökhan İÇKİLLİ-Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025'te Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 247 milyon yolcuya yükselttik. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, açılış ve temel atma törenleri için Samsun'a geldi. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Samsun-Çarşamba Havalimanı yeni iç ve dış hatlar terminal binası temel atma törenine katıldı. Programda Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Fatih Çakmak da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, 'Ülkemiz; Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere 3 kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alıyor. 4 saatlik uçuş süresiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. Bu gerçekten hareketle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. 2002 yılında 26 olan aktif havalimanı sayımızı, pasif durumdaki 16 havalimanımızı yenileyerek ve 16 yeni havalimanı inşa ederek 58'e çıkardık. Her sene ortalama 1,4 havalimanını hizmete açtık. Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle Türkiye'yi küresel bir havacılık merkezi haline getirdik. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34,5 milyon olan yolcu sayımızı 2025'te Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırarak 247 milyon yolcuya yükselttik. Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik' ifadelerini kullandı.

'SİMGE ŞEHRE YAKIŞIR VİZYON'

Samsun'a temeli atılan terminal binasına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, 'Çarşamba Havalimanı'mızın hava yolu ulaşım talebi ve yolcu trafiğinin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. 2002 yılında Samsun'da hava yolunu kullanan yolcu sayısı yaklaşık 175 bindi. Geçtiğimiz yıl ise havalimanımızda yolcu sayısında 9 kattan fazla artışla 1 milyon 640 bin yolcuya ve 17 bin 169 uçak trafiğine hizmet sunduk. Yaptığımız projeksiyonlarda 2050 yılında Samsun'daki yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin 2 katına kadar ulaşacağını hesapladık. Bu kapsamda, Samsun Çarşamba Havalimanı'mızı bağımsızlığımızın simge şehrine yakışır bir vizyonla büyütme, sunacağı hizmetlerde daha kaliteli, konforlu ve modern bir dönem başlatma kararı aldık. Samsun'un gökyüzüne açılan kapısını daha geniş, daha modern, daha konforlu hale getiriyoruz. Samsun'umuza sıfırdan 29 bin 120 metrekarelik yeni bir iç ve dış hatlar terminal binası kazandıracağız' dedi.

'YOLCULAR, DAHA KONFORLU SEYAHAT DENEYİMİ YAŞAYACAK'

Yeni terminalin kazanımlarına değinen Bakan Uraloğlu, 'Yıllık yolcu kapasitesini 2 milyondan 3 milyona çıkaracağız. Proje kapsamında yeni terminal binasının yanı sıra yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yollarını da inşa edeceğiz. Apron alanımız 54 bin 27 metrekareden 71 bin 211 metrekareye ulaşacak. Uçak park pozisyonu sayımızı 10'dan 14'e çıkaracağız. Otopark kapasitesini 246 araçtan 1506 araca yükselteceğiz. Yeni terminalle birlikte check-in bankosu sayısını artıracak, yolcu salonlarını, bagaj ve VIP alanlarını genişletecek, ayrıca yeni bir CIP binasını da Samsun Çarşamba Havalimanı'mıza kazandıracağız. Böylece hem iç hat hem dış hat yolcularımız daha ferah, daha hızlı ve daha konforlu seyahat deneyimi yaşayacak. Samsun'umuzun hava ulaşımı, turizmi, ticareti ve lojistik potansiyeli, yepyeni bir ivme kazanacaktır. Özetle bu eserimiz; tarımın, sanayinin ve turizmin Samsun'dan dünyaya daha hızlı ulaşmasını sağlayacak, gençlerimizin hayallerine giden yolu kısaltacak, Samsun'un eşsiz güzelliklerini daha fazla misafirle buluşturacaktır. Yeni terminal binamız, Samsun'un gökyüzüne açılan kapısını büyütüp dünyaya daha güçlü bağlarken, Türkiye Yüzyılı'na yakışır daha güçlü bir Samsun'u da ortaya çıkaracaktır' diye konuştu. (DHA)