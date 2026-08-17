Ayşenur DEMİRTAŞ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için çok önemli' dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), Türkiye Yazarlar Birliği ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Dijital Vatan Akademisi' eğitim programı, bugün başladı. 17-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek programın açılışına; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Dijital Vatan İletişim Koordinatörü Serdar Arseven ve öğrenciler katıldı. Dijital iletişim, medya ve içerik üretimi alanlarında etik ve hukuki bilince sahip sorumlu bireyler yetiştirilmesinin hedeflendiği akademide, gençlerin dijital çağın sorumluluklarıyla buluşturulması amaçlanıyor.

'VATANI ANLAMLI HALE GETİREN MİLLETTİR'

Bakan Tekin, göreve başladığı 2023 yılından bu yana milli birlik ve beraberlik konularına önem verdiğini belirterek, '2023 yılı Haziran ayında Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladık. Aslında vatanı vatan olarak anlamlı hale getiren millet, ama milleti de bir değer olarak anlamlı hale getiren şey arkasındaki ortak değerler, birlik, beraberlik ve benzeri konular. Dolayısıyla ben başladığım günden beri bu ülkede milli birlik, beraberlik, bu konulara atıfta bulunuyorum. Bunun önünde, bunun temin edilmesinin önünde engel olarak duran şeylerle mücadele etmeye çalışıyorum' diye konuştu.

'EMANETİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukların eğitiminde önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade ederek, 'Çünkü herkes çocuğunu henüz daha 66 aylıkken Milli Eğitim Bakanlığı'na emanet ediyor ve 12 yıl boyunca biz bu emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz, bu emaneti yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim müfredatımızın içeriği, bizim inşa ettiğimiz kavramsal çerçeve çok önemli. Bu kavramsal çerçeveyi inşa ederken de milli birlik, beraberlik, dayanışma, vatanseverlik, vatanın bütün unsurlarına birlikte sahip çıkma gibi konular bizim için çok önemli' dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN 'SİBER VATAN' MESAJI

Programda ayrıca İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin gönderdiği mesaj okundu. Çiftçi, mesajında, siber güvenliğin milli egemenliğin dijital alandaki devamı olduğunu vurguladı. Çiftçi, 2026 yılının ilk 7 ayında siber suçlara yönelik 3 bin 912 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, 'Siber Vatan'da suçluya görünmezlik, suça dokunulmazlık yoktur. Vatan yalnızca üzerinde yaşadığımız toprak değildir. Vatan; milli irademiz, bağımsızlığımız, kimliğimiz, kültürümüz, devletimiz, toplumsal haklarımız ve geleceğimizdir. Bugün devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın kişisel bilgileri, finansal sistemlerimiz, haberleşme altyapımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarının önemli bir bölümü dijital ortamlarda bulunmaktadır. Dolayısıyla, vatan savunması artık yalnızca kara sınırlarımızda, denizlerimizde ve hava sahamızda yürütülmüyor. Ve bizim kimliğimizin ve dijital bilgilerimizin bulunduğu Siber Vatan'da da kesintisiz biçimde devam ediyor' dedi.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI SİBER VATAN'IN YÜZYILI YAPACAĞIZ'

Siber Vatan'ı teknik sistemlerden oluşan sanal bir alan olarak görmediklerini işaret eden Çiftçi, 'Siber Vatan, bilgi egemenliğimizin ve kamu düzenimizin dijital alandaki devamıdır. Sınır güvenliği neyse, veri güvenliği de odur. Vatanın sınırı payitahtta, egemenliğin sınırı devletin ulaştığı yerlerdedir. Devlet aklı teknolojiyle güçlenir, teknoloji insanı koruduğu ölçüde anlamlıdır. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda güvenli, bağımsız ve güçlü bir Siber Vatan'ın yüzyılı yapacağız. Kendi teknolojisini üreten, kendi verisini koruyan, kritik altyapılarına hükmeden, dijital suçlarla etkin mücadele eden ve çocuklarını dijital tehlikelere karşı bilinçlendiren bir Türkiye inşa ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu. (DHA)