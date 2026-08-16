'SÜRECİN DEVAMI NOKTASINDA HERKESE GÖREV DÜŞÜYOR'

Diyarbakır'da oynanacak Amed Sportif Faaliyet ve Erzurumspor maçını izlemek ve bazı ziyaretlerde bulunmak üzere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor yatırımlarını sürdüreceklerini belirten Bakan Bak, 'Ülkemizde çok önemli gelişmeler oluyor. Bu gelişmeler çerçevesinde Terörsüz Türkiye konusundaki Türkiye Millet Meclisi'ndeki yasa süreci tamamlandı. 467 oyla, büyük bir destekle geçti. Bu önemli bir süreç. Bu sürecin devamı noktasında da herkese görev düşüyor. Bizler de sahada çalışmalarımızı etkin bir şekilde yürüyoruz. Tabii buraya biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleri, yüzme havuzları, kapalı spor salonları ve pek çok tesisi kazandırmaya devam ediyoruz. Bölge çok çok önemli. Bizim için her bir genç önemli. Özellikle gençlerin başta kötü alışkanlıklar olmak üzere uyuşturucu, dijital bağımlılık, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak durması için ciddi spor tesisi yatırımı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spor kültürünü çok iyi bilmesi, eski bir sporcu olması, gençlere verdiği değer, gençlerin kültürlerine verdiği değer başta olmak üzere pek çok yatırımları gerçekleştiriyoruz. Türkiye gerçekten bir spor tesisi devrimi yaşıyor. Burada da yaşadığımız süreçlerde yine önemli husus biz gençlere, ailelere şunu söylüyoruz; çocuklarınızı spor tesislerine getirin, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar, spor öğrensinler, sosyalleşsinler, özgüvenleri artsın' dedi.

'SPORUN BİRLEŞTİRİCİ, İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUZ'

Sporun kitleleri birleştirdiğine inandıklarını ifade eden Bakan Bak, 'Burada bir müsabaka oynanacak. Süper Lig başlıyor. 2026-27 sezonu başlayacak. Amedspor ile Erzurumspor arasında Süper Lig'in müsabakası var. Amedspor Süper Lig'e çıktı. Türkiye futbol sezonu da başlamış oluyor. Sayın Bakanımız ve Futbol Federasyonu Başkanı bu maçı beraber izleyeceğiz. Biz sporun birleştirici, iyileştirici gücüne inanıyoruz. Sporun kitleleri birleştirdiğine, sporun ortak değerlere destek verdiğine, sporun tribünlerde çok heyecanlı, coşkulu olduğuna inanıyoruz. Biz millet olarak milli takımlarımızın başarılarından büyük gurur duyuyoruz. Dolayısıyla sporun bu birleştirici gücünü hep birlikte yaşamamız lazım. Herkese görev düşüyor. Önemli olan bu ülkemizin birlik beraberliğine hizmet etmesi. Biz tabii bu sporu etkin bir şekilde kullanıyoruz. Sporun bu süreçte çok çok büyük etkisi var. Kitleleri hareketlendirmesi var. Dolayısıyla özellikle de yine birkaç müjdeyi de burada söyleyelim. Bizim valilikle, valimizle ve milletvekillerimizle görüşüyoruz. İlçelerimize yarı olimpik yüzme havuzları, olimpik yüzme havuzları, spor salonları ve yine konuştuk. İlimizin çeşitli bölgelerine halı sahalar, gençlik merkezleri inşaatlarını yapıyoruz. Onlarla ilgili de görüşmelerimizi yaptık. Yeni tesisleri yapacağız. Sayın İçişleri Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Stadı'nda önceki dönemki bakanlığımda Türkiye Kupası finaliyle açmıştık orayı. Finalde de Türkiye Kupası'nı vermiştik Akhisar'a. Dolayısıyla yeni de bir süreç olacak. Tribünlerde herkesi barışa, dostluğa, güzel bir müsabakaya bekliyoruz. Her şey güzel olsun. Yeni sezon başarılı olsun' diye konuştu. (DHA)

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- Hüseyin İÇLİ- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR, (DHA)