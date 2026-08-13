Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Çocukların hem bilgi, beceri, yetenek açısından hem de milli manevi değerler açısından en iyi şekilde yetişmesi için gece-gündüz çalışıyoruz. İnşallah bu etkinliklerin sayısı artarak devam eder' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e geldi. Bakan Tekin ilk olarak İzmir Valiliği'ni ziyaret edip, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Tekin'e İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AK Parti İzmir Milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Yaşar Kırkpınar ile birlikte AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve protokol eşlik etti. Bakan Tekin daha sonra AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasını ziyaret etti. Bakan Yusuf Tekin, partililerle basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda buluştu.

GENÇLERE MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ

Bakan Tekin daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yelken Kursu kapanış programına katıldı. Açılışa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Yaşar Kırkpınar ve TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata katıldı. Karşıyaka Yelken Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen programda yelken yarışmalarında dereceye giren gençlere madalyaları takdim edildi.

'ÇOCUKLARIMDAN AYIRT ETMEDİĞİM EMANETLERSİNİZ'

Törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, kendilerine emanet edilen 18 milyon çocuğun tamamının aynı şekilde yetişmesi için çaba sarf ettiklerini ifade eden Bakan Tekin, 'Hepiniz benim için kendi çocuklarımdan ayırt etmediğim emanetlersiniz. Bu emanete sahip çıkmak konusunda bize destek olan, bizimle yol yürüyen herkese müteşekkirim. Bunlardan bir tanesi sivil toplum örgütleri. Maalesef biz sivil toplum örgütlerinin bu desteğine teşekkür ederken, 'Onları yanımızda görmek istiyoruz' derken bu süreçten rahatsız olanlar ve eleştirenler var. 'Sivil toplum örgütlerini işin içine niye karıştırıyorsunuz? Onları karıştırmayın' diyenler var. Gelsin şu çocukları görsünler. İşte bu heyecanı görsünler ondan sonra konuşsunlar' diye konuştu.

Bakan Tekin, şöyle devam etti:

'Çocukların hem bilgi, beceri, yetenek açısından hem de milli manevi değerler açısından en iyi şekilde yetişmesi için gece-gündüz çalışıyoruz. İnşallah bu etkinliklerin sayısı artarak devam eder. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yaklaşık 50 bin gencimiz, çocuğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı programda TÜGVA'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Türkiye genelinde yarım milyona yaklaştı. TÜGVA ile yaptığımız protokol kapsamında Kur'an-ı Kerim'den yelken spor sporlarına ve biniciliğe kadar her alanda kurs verdiğimiz genç kardeşlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum çocuklar. Allah sizlerden razı olsun.'

İzmir Valisi Süleyman Elban da İzmir'in bir deniz kenti olduğunun altını çizerek 'Dolayısıyla bu deniz kentinde bu kursun açılması özel bir anlam ifade ediyor. Biliyorsunuz TÜGVA ülkemiz genelinde çok özel çalışmalar yapıyor ama ilimizde yürüttüğü faaliyetler diğer illerde kıyasladığımızda çok özel' ifadelerini kullandı.

'30 BİN AİLE EVLATLARINI YAZ KAMPINA EMANET ETTİ'

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ da konuşmasında 2013'te İzmir'e okumak için Anadolu'dan gelen gençlere konaklama imkanı sağlamak adına 2 katlı internet kafeden dönüştürülen yurt binası hakkında, 'Çalışmamız çok şükür önce onlara sonra binlere ulaştı. 2016'dan sonra daha da ilerledi. Her il başkanı bayrağı bir öteye taşıdı. Yiğit kardeşimle daha da ötelere gidiyor. Bakıyorum bu sene yazın 30 bin aile yaz kampı için evlatlarını TÜGVA'ya teslim etme iradesini göstermiş. Bunların 17 bini bütün eğitimlere katılmış ve 11 bin tanesi de Kur'an-ı Kerim'e geçme noktasına gelmiş. Yelken yarışları, matematik, kodlama ve diğer fen bilgisi gibi derslere destek eğitimler de veriliyor' dedi.

Bakan Tekin konuşmaların ardından yaz okuluna katılan öğrencilerle fotoğraf çekildi. (DHA)