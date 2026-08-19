'BAKAN MEMİŞOĞLU ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILDI'

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Gaziantep'te Şehitkamil Devlet Hastanesi 50 yataklı OSB Ek Hizmet Binası'nın açılış törenine katıldı. Bakan Memişoğlu, 'Sanayide üreteceğiz, bilimde üreteceğiz. Hizmette en iyisini yapacağız, bir olacağız, birlikte hareket edeceğiz. Türkiye, sağlık sanayisinde de hızlı yükseliş yaşayacak' dedi.

'TÜRKİYE SAĞLIK SANAYİSİNDE HIZLI BİR YÜKSELİŞ YAŞAYACAK'

Bakan Memişoğlu, sanayinin her alanında gerçekleştirilen yükselişin sağlık alanında da kendisini gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin mücadele verdikçe daha da güçleneceğini ifade eden Memişoğlu, 'Ben özellikle Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan bütün emekçilere, işçilere ve orada üretim yapan sanayiciye ve bunu destekleyen bütün yönetimlere teşekkür ediyorum. Türkiye, sağlık sanayisinde de Allah nasip ederse bu hızlı yükselişi yaşayacak. Biz ürettiğimiz sürece, çalıştığımız sürece, birlikte hareket ettiğimiz sürece, güçlerimizi birleştirdiğimiz, farklılıklarımızı güç haline getirip, enerji haline getirip tek hareket, tek millet, tek ülke hareketinde devam edersek her şey daha iyi olacak' diye konuştu.

'HASTANEMİZİ TÜM VAKALARA KARŞI DONANIMLI HALE GETİRECEĞİZ'

50 yataklı ek binada her vakaya hizmet verilecek duruma gelineceğini söyleyen Memişoğlu, 'Bu hastanede çalışacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Buradan hizmet alacak her bir vatandaşımıza Allah'tan şifa diliyorum. Biz burada, Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanabilecek travmasından kazalara kadar her vakaya gerekli müdahaleleri yapabilir hale getireceğiz en kısa zamanda. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milletimize hayırlı olsun' diye konuştu.

Ahmet ATMACA- Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP, (DHA)-